Ten Hag en Manchester United beleven valse start van Premier League-seizoen

Erik ten Hag had zijn start in de Premier League met Manchester United ongetwijfeld anders voorgesteld. De nieuwbakken trainer van United leed op de eerste speelronde een 2-1 thuisnederlaag tegen Brighton & Hove Albion.

Met onder anderen nieuwkomers Lisandro Martínez en Christian Eriksen in de basis en Tyrell Malacia, Cristiano Ronaldo en Donny van de Beek op de bank keek United na 39 minuten tegen een 2-0 achterstand door twee goals van de Duitser Pascal Gross.

Eerst was het Danny Welbeck die uit de rug van Harry Maguire ontsnapte, waarna de voormalig United-speler zijn ploeggenoot kon bedienen. Gros was er bij de 2-0 als de kippen bij om in de rebound te scoren na een matig verwerkte bal van doelman David De Gea.

Brighton-doelman zit United dwars

Na rust speelde United beter, maar Brighton-doelman Robert Sánchez beleefde een uitstekende middag met onder meer fraaie reddingen op een inzet van Marcus Rashford (van dichtbij) en Eriksen (afstandsschot).