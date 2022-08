Nieuwelingen helpen Feyenoord aan ruime zege in vermakelijk duel met Vitesse

Feyenoord is het nieuwe seizoen goed begonnen. Op bezoek bij Vitesse won de ploeg van Arne Slot met 5-2, waarbij de nieuwelingen Feyenoord aan zijn eerste drie punten hielpen. Dinamo Moskou-huurling Sebastian Szymanski gaf twee assists en de van Ajax overgekomen Danilo - twee keer - en van Hertha BSC gekochte Javairô Dilrosun scoorden. Van het Feyenoord dat vorig jaar de Conference League-finale haalde, is weinig meer over. Slot begon het nieuwe seizoen met vijf nieuwe namen in de basis. Naast Szymanski, Danilo en Dilrosun, startten ook Jacob Rasmussen en Quinten Timber. Met name de Pools international Szymanski, die met passjes strooide, maakte voor rust indruk.

Szymanski knuffelt Walemark - Pro Shots

Het leek er de eerste twintig minuten niet op dat Feyenoord een grote zege tegemoet ging. Vitesse opende fel en kwam op voorsprong toen aanvoerder Gernot Trauner te laat instapte en Rasmussen Million Manhoef alle ruimte gaf in het Rotterdamse strafschopgebied. Uit de draai schoot de aanvaller via de paal raak (1-0). Feyenoord putte hoop uit de momentjes daarvoor, toen het even dreigend was met Danilo, Dilrosun en Patrik Walemark, die paal en kruising raakten. De Rotterdammers hadden het meest de bal, maar er miste iets, zag Slot. De trainer liet Dilrosun en Walemark wisselen van flank en plots werd het echt gevaarlijk. Assists Szymanski Szymanski gaf de bal in de loop mee voor Walemark die droog afrondde (1-1). En tien minuutjes later was het weer raak. Ferro schoffelde Walemark onnodig onderuit en Szymanski draaide de bal uit de vrije trap zo op het hoofd van Danilo. Geen buitenspel, dus gewoon 1-2, bleek na een VAR-check. Na rust was de beginfase weer voor Vitesse, zoals het de eerste helft ook sterk begon. Het leidde tot de verdiende gelijkmaker. Manhoef frommelde de bal voor de voeten van de tot dan toe onzichtbare Nikolai Baden Frederiksen, die oog in oog met Justin Bijlow makkelijk raak schoot (2-2).

Weer werd de VAR opgetrommeld: geen buitenspel, want Rasmussen stond er nog. De van Fiorentina gehuurde Deen, die aan de bal wat onzeker oogde en zonder bal slaperig, had geen feilloos debuut tegen de ploeg die hij vorig seizoen nog diende. Het mooiste moment van de wedstrijd vond plaats na een uur spelen, toen Dilrosun op rechts aan een dribbel begon, een paar keer kapte en de bal in de verre hoek over doelman Jeroen Houwen lepelde (2-3). Expres? Daar lijkt het wel op. Als voorzet was het in elk geval een matige bal, als goal een schitterende.

Lutsharel Geertruida - Pro Shots