Oproep aan IOC: 'Haal de Winterspelen van 2022 weg uit China'

Met de brief willen ze, naar eigen zeggen, de fouten die het IOC in het verleden heeft gemaakt, voorkomen. "Ondanks eerdere oproepen van organisaties, reageert het IOC niet op de bescherming van de mensenrechten", zegt de groep.

De organisaties doelen daarmee onder andere op de onderdrukking van Tibetanen en de islamitische Oeigoerse minderheid door de Chinese overheid. Ook wijzen ze op de toenemende invloed van China in Hongkong en de omstreden veiligheidswet die daar is ingevoerd om protesten de kop in te kunnen drukken.

"We vragen het IOC hun fout, het toekennen van de Olympische Winterspelen in 2022 aan Peking, te herzien", schrijven de organisaties. "Het IOC moet begrijpen dat de reputatie van de Olympische spelen op het spel staat als het de mensenrechtencrisis in alle gebieden onder China's controle blijft negeren."

Meer dan 160 mensenrechtenorganisaties hebben het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgeroepen de Winterspelen van 2022 niet in China te laten plaatsvinden. Ze deden dat in een gezamenlijke brief , die ze voor aanvang van de bestuursvergadering van het IOC op woensdagmiddag hebben aangeboden.

In de brief wordt ook de nadruk gelegd op de "naïviteit van het IOC" wat de Olympische Zomerspelen van 2008 betreft. Ook toen was Peking het decor van de Spelen en in aanloop naar die editie ontstond er een wereldwijd protest. Onder andere van journalisten die meer persvrijheid wilden.

Het IOC beweerde destijds dat die Spelen voor een omslag zouden zorgen in hoe China met de mensenrechten omging. Maar Amnesty International concludeerde iets anders. "Het hardhandige optreden tegen activisten is niet verminderd, maar toegenomen door de komst van de Olympische Spelen in 2008 naar Peking."

De harde conclusies hadden weinig effect. De Spelen werden gehouden en ook wat betreft de doorgang van het evenement in 2022 in Peking lijkt geen twijfel te bestaan. Het IOC heeft niet gereageerd op de brief en het Chinese ministerie van buitenlandse zaken zegt in een reactie dat "van sport een politieke kwestie wordt gemaakt en dat gaat in tegen het olympische gedachtegoed".

Nieuwe richtlijnen

Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International hebben in het verleden herhaaldelijk aangedrongen op duidelijke afspraken bij het toewijzen van de Spelen aan een land.

Dat heeft ervoor gezorgd dat in 2018 nieuwe richtlijnen werden opgesteld, die voorschrijven dat het mondiale sportevenement niet wordt georganiseerd in een land waar de mensenrechten onder druk staan.

De richtlijnen gelden echter pas voor de Spelen die vanaf 2024 worden toegewezen.