Nieuweling Steijn schiet flets Twente in blessuretijd toch nog naar zege op NEC

FC Twente is erin geslaagd om NEC op een nederlaag te trakteren, al ging dat met pijn en moeite. De Tukkers, vorig seizoen vierde in de eredivisie, sloegen via nieuweling Sem Steijn in blessuretijd toe: 0-1.

Na het succesvolle Europese treffen in Belgrado tegen FK Cukaricki (1-3) voerde Twente-trainer Ron Jans vier wijzigingen in zijn basiself door. Zo zat de gehele voorhoede van donderdag (Ricky van Wolfswinkel, Daan Rots en Virgil Misidjan) op de bank.

Tannane valt op

Dat kwam het aanvallende spel van Twente in de eerste helft niet ten goede. NEC, onder aanvoering van de bedrijvige Oussama Tannane, toonde wel zijn spierballen en kreeg kansen. Tannane (schot van net voorbij de middenlijn) en Marques (kopbal naast) waren het dichtst bij een treffer.

Dat zag ook Jasper Cillessen vanaf de tribunes. De doelman staat op het punt om Valencia in te ruilen voor zijn voormalige club NEC, al zijn er nog wel enige complicaties. Valencia en het management van Cillessen hebben een geschil, waardoor de transfer enige vertraging heeft opgelopen.