Diskwalificatie Vos in Vargarda na verboden 'puppypootjes-houding'

Marianne Vos kwam bij de WorldTour-wedstrijd in Vargarda als eerste over de streep, maar mocht niet haar vierde zege in de Zweedse koers bijschrijven. De Jumbo-Visma-renster had haar polsen op het stuur gelegd (verboden houding) en werd gediskwalificeerd.

Vos ging er op veertien kilometer van de streep vandoor. Ze kreeg gezelschap van Valerie Demey, Audrey Cordon-Ragot en Pfeiffer Georgi. Die laatste ontsnapte in de laatste kilometer, maar Vos reed al snel het gat dicht en won de sprint.

Achteraf bleek echter dat Vos kort had gereden in de 'puppypootjes-houding'. Omdat ze daarmee haar handen van het stuur haalde, kreeg Cordon de zege.