'Israël en Palestijnen akkoord over wapenstilstand Gaza'

Persbureau Reuters meldt dat Israël en Palestijnse strijders het eens zouden zijn over een wapenstilstand. Het bestand gaat om 19.00 uur Nederlandse tijd in, stelt het persbureau op basis van een Palestijnse functionaris.

Eerder meldde Reuters op basis van een bron binnen de Egyptische regering dat ook Israël bereid is tot een staakt-het-vuren. Het bestand zou zijn voorgesteld door bemiddelaar Egypte. Er is nog geen officiële reactie van beide partijen.

Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn ruim dertig Palestijnse strijders en burgers gedood, waaronder zes kinderen, melden de Palestijnse autoriteiten. Er wordt gesproken over minstens 260 gewonden aan Palestijnse zijde. Andersom zijn ruim 20 Israëliërs gewond geraakt door raketaanvallen door de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad.

Duizenden bij begrafenis commandant

Afgelopen nacht werd opnieuw een hooggeplaatste commandant van deze strijdgroep gedood door het Israëlische leger. Duizenden mensen zijn vandaag aanwezig bij zijn begrafenis, en die van andere dodelijke slachtoffers. Volgens de Israëlische lezing zijn nu alle belangrijke leidinggevenden van de terreurorganisatie uitgeschakeld. De doelen van de militaire operatie zijn volgens de Israëlische veiligheidsdienst bereikt, melden media in Israël.

Het geweld begon op vrijdag met de liquidatie van een leidinggevende commandant van Islamitische Jihad door het Israëlische leger. De groepering zegt honderden raketten te hebben gelanceerd. Het overgrote deel daarvan is onderschept met raketafweersystemen. De gewelduitbarsting van de afgelopen dagen is de grootste in ruim een jaar tijd.