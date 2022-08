Na 3 dagen geweld bevestigen Israël en Islamitische Jihad wapenstilstand

Eerder vandaag meldden onbevestigde bronnen dat er een bestand in moest gaan vanaf 19.00 uur, maar dat gebeurde niet. Rond dat tijdstip vuurde Islamitische Jihad nog raketten af richting het zuiden van Israël en Tel Aviv, melden Israëlische media. Door beide partijen werd vandaag over en weer geschoten. Voor het eerste vuurden de Palestijnse militanten ook raketten af op Jeruzalem.

Israël en Palestijnse strijders van Islamitische Jihad zijn het eens over een wapenstilstand. Beide partijen bevestigen dit aan internationale persbureaus en Israëlische media. Het bestand, bemiddeld door Egypte, zou vanaf 22.30 uur Nederlandse tijd in moeten gaan.

Het geweld begon op vrijdag met de liquidatie van een commandant van Islamitische Jihad door het Israëlische leger. De groepering zegt honderden raketten te hebben gelanceerd. Het overgrote deel daarvan is onderschept door de Israëlische luchtafweer.

Situatie in Gaza

De gewelduitbarsting van de afgelopen dagen is de grootste in ruim een jaar tijd. Tijdens een korte oorlog in mei 2021 kwamen in twee weken tijd zo'n 260 Palestijnen om het leven. Aan Israëlische zijde vielen toen veertien doden.

Palestijnse burgers in de Gazastrook leven in een benarde situatie. Sinds Hamas vijftien jaar geleden aan de macht kwam, hebben Israël en Egypte een blokkade van het gebied ingesteld. De Gazastrook heeft de oppervlakte van ruim twee keer het eiland Texel en telt ruim 2 miljoen inwoners.