Is Cillessen nou al van NEC? Transfer vertraagd door geschil zaakwaarnemer en Valencia

Valencia en NEC zijn eruit, zegt technisch directeur Ted van Leeuwen zondag voor de wedstrijd tegen FC Twente. "Onze transferovereenkomst is getekend en klaar." Dat Cillessen nog niet gepresenteerd is, komt door "een geschil tussen Jaspers zaakwaarnemer en Valencia."

Jasper Cillessen is in Nijmegen. Sterker nog, hij is in De Goffert. Maar hij staat nog niet onder de lat bij NEC.

Van Leeuwen vat de minisoap kort samen: "Jasper en zijn zaakwaarnemer dachten ook een akkoord met die club te hebben, maar de voorwaarden zijn onderweg een beetje veranderd." Voor NEC is het nu wachten tot zij het onderling hebben uitgepraat. "Zo is het precies, en dat valt nog niet mee", zegt Van Leeuwen.

Locadia niet naar NEC

Er ging deze week nog een gerucht rondom NEC. Spits Jürgen Locadia zou gaan tekenen in Nijmegen. Maar ook die transfer laat op zich wachten. En het wordt lang wachten, want Van Leeuwen gaf vanmiddag uitsluitsel: "We hebben het dit weekend afgezegd." Het duurde te lang, zegt de technisch directeur. "We moeten verder."

Locadia niet naar NEC dus? "Zeg nooit nooit in he voetbal, maar in principe is er een streep getrokken."