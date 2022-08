Jackpot voor limonadeverkoper Jeremy (11) na oplichting met $100-biljet

Al zijn zakgeld was de 11-jarige Jeremy kwijt toen hij werd opgelicht door een klant van zijn limonadestandje. Maar een online-inzameling maakt het verlies nu meer dan goed.

Om wat extra geld te verdienen verkocht de jongen op straat in de Amerikaanse plaats Everett in de staat Washington drankjes en snoep dat hij met zijn eigen zakgeld had gekocht. Toen een van zijn klanten met een 100-dollarbiljet betaalde, moest hij al zijn geld bij elkaar schrapen om 85 dollar aan wisselgeld te betalen.

Toen Jeremy later wat wilde kopen bij een benzinepomp, kwam hij erachter dat het biljet vals was en hij dus al zijn zakgeld kwijt was. "We proberen elke zaak op te lossen, maar dit raakte een snaar bij onze rechercheurs", schreef de politie in een opsporingsbericht over de zaak. "We doen er alles om gerechtigheid voor Jeremy te krijgen en deze valsemunter te vangen."

8000 dollar

Het politiebericht maakte veel los op Facebook. Zo roemde een buurvrouw de ondernemende Jeremy en zijn broers. Naast een limonadestandje verdienden de jongens ook bij met klusjes als grasmaaien en sneeuwschuiven. "Het zijn harde werkers."

De buurvrouw begon een online inzamelingsactie voor de jongen. Om zijn verloren zakgeld te compenseren en "zijn onderneming wat uit te kunnen breiden" hoopte ze 250 dollar op te halen. Na twee dagen staat de teller echter al op ruim 8000 dollar.

"Geweldig, ik ben sprakeloos. Bedankt!!!", reageerde de buurvrouw op de bijna 350 personen die gedoneerd hebben. "Het nieuws kan alleen nog maar beter worden als we de dader vinden."

Omdat er ook personen waren die persoonlijk wat van Jeremy wilden kopen, zet de jongen vandaag zijn kraampje weer op.