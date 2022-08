FC Volendam luistert terugkeer in eredivisie op met punt bij FC Groningen

De openingsfase was voor Groningen. De thuisploeg beleefde een flitsstart dankzij een zuiver schot van Cyril Ngonge, die profiteerde van slordig balverlies van Francesco Antonucci (1-0). Ngonge schonk een halfuur later Jørgen Strand Larsen ook nog eens een niet te missen kans, die de 2-0 opleverde.

Bij Volendam stonden twee opvallende namen op het wedstrijdformulier. Carel Eiting, deze week overgenomen van Huddersfield Town, stond na twee trainingen met zijn nieuwe ploeggenoten direct in de basis, net als de 16-jarige in Volendam geboren verdediger Billy van Duijl.

De laatste keer dat Volendam actief was in de eredivisie, werd AZ onder Louis van Gaal landskampioen, was Willem van Hanegem coach van FC Utrecht en stonden Roy Makaay, Giovanni van Bronckhorst en Blaise Nkufo nog in voetbaltenue op het veld.

Na dertien jaar afwezigheid is FC Volendam terug in de eredivisie en de ploeg vierde dat met een punt. Een vermakelijk duel met FC Groningen eindigde in 2-2.

Volendam, dat al dicht bij een goal was via Antonucci, bleek niet verslagen en deed via Daryl van Mieghem wat terug. Na een snelle omschakeling schoof de buitenspeler de bal in de verre hoek. Diezelfde Van Mieghem raakte na de rust de paal.

Even later was het wel raak via een kopbal van Benaissa Benamar. De treffer bleef eerst onopgemerkt door arbiter Joey Kooij, maar op aanraden van de VAR werd het doelpunt goedgekeurd (2-2).

In de slotfase zat Volendam erdoorheen en was Groningen nog dicht bij de overwinning, maar meerdere pogingen van invaller Ragnar Oratmangoen en Strand Larsen leverden niets op.

