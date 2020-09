Nog twee coronabesmettingen op Nijmeegse school die deuren sloot

Op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen zijn inmiddels drie bevestigde coronabesmettingen. Twee leerlingen en een docent op de middelbare school hebben het virus, meldt rector Marcel Janssen. De school is sinds vandaag dicht.

De school sloot uit eigen initiatief de deuren voor de rest van de week. Reden hiervoor was dat maandag bleek dat een leerling positief getest was. Zeven leerlingen en een docent van dezelfde klas moesten zich vervolgens laten testen vanwege corona-achtige klachten. De hele klas was in quarantaine gegaan vanwege de besmette leerling.

De nieuwe besmettingen zijn vastgesteld bij een klasgenoot van de eerste patiënt en bij de mentor van de klas. Beiden hebben volgens de rector contact gehad met de eerst besmette leerling. De drie hebben volgens de rector vooralsnog milde klachten.

Testuitslagen

Janssen is blij dat de school heeft besloten om dicht te gaan. Hij hoopt dat vrijdag alle testuitslagen bekend zijn, zodat de directie kan beslissen of de school volgende week weer open kan. De kans bestaat dat het gebouw langer dicht blijft, vertelde hij aan Omroep Gelderland. De ruim 1300 leerlingen van de school krijgen voorlopig online les.

In de protocollen voor scholen staat niet dat een school dicht moet na een besmetting, zegt een woordvoerder van het RIVM. Ook de GGD heeft dit advies niet gegeven nadat de eerste besmetting op de Nijmeegse school bekend was geworden. Volgens de richtlijnen van de overheid moet een school in overleg met de GGD bekijken welke acties nodig zijn. De school besloot in overleg met het schoolbestuur uit voorzorg om te sluiten om geen onnodige risico's te lopen.

Reacties

Volgens Janssen heeft hij via Facebook veel positieve reacties van ouders gekregen op het besluit. Ook zijn er vragen gesteld over de manier waarop het onderwijs gegeven wordt. "Natuurlijk zijn er ouders die wat extra vragen hebben over hoe wij denken verder te gaan met het onderwijs na deze week. Die zullen we netjes gaan beantwoorden vandaag."