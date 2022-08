PEC Zwolle klopt De Graafschap na vermakelijke tweede helft

Het naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde PEC Zwolle is het nieuwe seizoen gestart met een overwinning. De kraker tegen De Graafschap eindigde in 2-1 in het voordeel van de Zwollenaren.

In de ietwat teleurstellende eerste helft nam PEC richting de pauze de leiding. Thomas van den Belt kopte geheel vrijstaand raak uit een corner van Bart van Hintum (1-0). Alexander Büttner stond toen al niet meer op het veld bij De Graafschap. Hij viel na een halfuur geblesseerd uit.

De tweede helft was opener, met veel kansen over en weer. PEC-aanvaller Chardi Landu faalde oog in oog met doelman Hidde Jurjus en aan de andere kant stuitte Camiel Neghli op keeper Jasper Schendelaar.

Vellios matchwinner

Een kwartier voor tijd werd het toch 1-1. De ingevallen Charlison Benschop rondde op aangeven van Ezra van der Heiden af. PEC toonde echter veerkracht, want een minuut later kopte de Griekse spits Apostolos Vellios uit een vrije trap van Van Hintum de bal tegen de touwen (2-1). Bij de bezoekers viel Siem de Jong in de slotfase nog in.

PEC Zwolle hield in het restant stand en hoopt komende week de ervaren Haris Medunjanin aan de selectie toe te voegen. De 37-jarige middenvelder is transfervrij en gaat maandag in gesprek met PEC. Trainer Dick Schreuder werkte eerder met Medunjanin bij Philadelphia Union.