Dode op Highland Games, passant geraakt door ijzeren bal

Tijdens het Nederlandse kampioenschap Highland Games in het Brabantse Geldrop is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer, waarschijnlijk een passant, werd geraakt door een ijzeren bal.

De van origine Schotse Highland Games zijn spelen waarbij atleten bijvoorbeeld boomstammen werpen. Waarschijnlijk ging het mis tijdens een onderdeel genaamd 'Hammer Throw'. Hierbij wordt een metalen bal aan een soort hamer om de as geslingerd en daarna geworpen.

"Er is iets zwaars over de hekken gegooid en dat is op iemand uit het publiek terechtgekomen", vertelt een medewerker van een naastgelegen restaurant tegen Omroep Brabant. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.