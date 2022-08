Dode op Highland Games: passant (65) geraakt door ijzeren bal

Tijdens het Nederlandse kampioenschap Highland Games in het Brabantse Geldrop is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer, een passant die in de naastgelegen kasteeltuin liep, werd geraakt door een ijzeren bal. Het gaat om een man van 65 uit Geldrop.

De van origine Schotse Highland Games zijn spelen waarbij atleten bijvoorbeeld boomstammen of stenen werpen. Waarschijnlijk ging het mis tijdens een onderdeel genaamd 'Hammer Throw'. Hierbij wordt een metalen bal aan een soort hamer om de as geslingerd en daarna geworpen.