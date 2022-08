Hakenkruisvlag opgehangen aan viaduct bij Stroe

Aan een viaduct langs de A1 bij Stroe, in Gelderland, is vannacht een hakenkruisvlag opgehangen. Wie die heeft opgehangen, is niet duidelijk, daar doet de politie onderzoek naar.

Het ophangen van een hakenkruisvlag is strafbaar. De politie zegt daar "zeer alert" op te zijn. Er zijn nog geen verdachten in beeld. "Alle informatie die onze collega's in kaart kunnen brengen over dit incident, worden gebruikt om eventueel verder onderzoek te doen hiernaar", zegt de politie Oost-Nederland in een reactie.

In de berm bij het viaduct in Stroe werden ook autobanden in brand gestoken. Zuidelijker in Gelderland stonden langs de A15 ook hooibalen in brand. Dat gebeurde volgens Omroep Gelderland bij de afslagen Ochten, Dodewaard en Andelst.

Boeren in Stroe nemen afstand

Inwoners van Stroe zijn geschrokken van de vlag. "Hier hebben wij absoluut niks mee te maken. We vinden het een schande. Dit kan echt niet, nergens", zegt een boer tegen de regionale omroep.

Volgens de Joodse belangenorganisatie CIDI is het "niet zomaar een hakenkruisvlag". "Dit is exact de vlag van nazi-Duitsland. Bekladdingen met een hakenkruis zien we wel vaker, maar deze vlag associeert men nog sneller met haat en geweld", reageert Aron Vrieler van het CIDI.