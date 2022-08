Politie onderzoekt verband tussen fatale aanrijding en twee doden in huis

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de fatale aanrijding gisteren in Lekkerkerk en de vondst van twee doden in een huis in Zoetermeer op dezelfde dag.

Het dodelijk ongeluk op de N210 zaterdagmiddag gebeurde rond 13.00 uur. Bij de frontale botsing tussen een auto en een busje overleed de bestuurder van de auto. De twee inzittenden van het busje raakten gewond. De lichamen in het huis aan het Kramerplan in Zoetermeer werden enkele uren later gevonden, rond 19.30 uur.

De Telegraaf meldt dat het politieonderzoek naar de aanrijding mogelijk leidde naar de vondst van de twee lichamen. De politie wil dat niet bevestigen maar zegt tegen Omroep West dat het verband inderdaad onderzocht wordt. "Dat doen we niet zomaar", zegt de politiewoordvoerder.

Veel emotie

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep West dat het verkeersslachtoffer in Lekkerkerk een 72-jarige man is die met zijn vrouw en volwassen zoon in Zoetermeer woonde. Hij zou iets te maken hebben met de dood van de twee mensen in het huis. De politie wil dat niet bevestigen.

Volgens de regionale omroep is de recherche de hele nacht bezig geweest bij de woning in Zoetermeer.

Veel buurtbewoners praten liever niet over de vondst van het dode tweetal, zegt een verslaggever van Omroep West. "Er is veel emotie in de straat. Veel naaste buren willen niets over de trieste gebeurtenis kwijt."