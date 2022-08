Belgische influencers boos over dreigende boetes om niet vermelden adres

Tientallen Belgische influencers zijn gewaarschuwd dat ze een boete krijgen als ze hun adres en ondernemingsnummer niet vermelden op hun profielen op sociale media. De online bekendheden reageren verontwaardigd. Ze vinden de nieuwe regels onzinnig en een inbreuk op hun privacy.

Een van de influencers die op de vingers zijn getikt is Acid: Nathan Vandergunst heeft op Instagram ruim 328.000 volgers. "Ik stel voor dat ik een groepchat aanmaak met iedereen (...) want ik ga dit niet doen", zegt hij op Twitter.

Tienduizenden euro's

Omroep VRT schrijft dat de influencer een boete tussen de 208 en 80.000 euro riskeert, of mogelijk zelfs 4 procent van zijn jaaromzet. Toezichthouder FOD Economie zegt dat dit "uiteraard de allerlaatste stap is". De overheidsdienst wijst erop dat elke onderneming, en dus ook influencers, sinds enkele maanden een KVK-nummer, adres en e-mailadres op hun profielpagina moet hebben.

"Je hebt 100 procent gelijk dat je het niet doet", reageert de cartoonist van een Belgische krant op Acids bericht. "Na een doodsbedreiging kreeg ik van de politie de vraag waarom ik in hemelsnaam mijn adres op mijn site zette. Omdat dat moet van de wet die jullie zouden moeten kennen, meneer de agent."

'Meten met twee maten'

Een andere influencer stelt dat de overheid met twee maten meet. Hij twittert dat justitieminister Van Quickenborne zijn ondernemingsnummer of adres ook niet op zijn Instagramprofiel heeft staan, met een screenshot erbij. FOD Economie heeft dat overigens wel netjes gedaan op zijn profielen.

De overheidsdienst zegt tegen Belgische media dat de regels nu eenmaal voortvloeien uit EU-wetgeving. Maar na vergelijkbare kritiek van Nederlandse influencers is hier besloten dat alleen een contactmogelijkheid bieden voldoende is. FOD Economie zegt tegen de VRT dat het een politieke beslissing is of dat ook in België een oplossing kan zijn.