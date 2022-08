Is Ten Hag ook zonder Frenkie en mét Ronaldo klaar voor competitiestart met United?

Na een bevredigend verlopen aanloop naar het nieuwe seizoen gaat het nu echt los voor Erik ten Hag, de nieuwe manager van Manchester United dat zondagmiddag (15.00 uur) in de eerste speelronde van de Premier League bezoek krijgt van Brighton & Hove Albion. De oefencampagne werd een week geleden afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Rayo Vallecano, waarna de 52-jarige Tukker liet weten: "We zijn klaar voor de competitie." Een leugentje om bestwil natuurlijk, want er liggen nog wel wat zaken op tafel, weet ook Simon Stone die United volgt voor de Engelse omroep BBC. "Ze missen nog een centrale middenvelder. Ten Hag wil dolgraag Frenkie de Jong hebben. Sterker, als De Jong niet komt, heeft hij al gezegd, dan lost hij het wel met iemand uit z'n selectie op. Het lijkt erop dat dat Fred zal zijn. Maar Fred is geen Frenkie de Jong... De Jong kan als geen ander de verbinding tussen defensie en middenveld invullen en het tempo van de wedstrijd dicteren."

Samenvatting In Studio Voetbal, zondagavond om 22.55 uur te zien op NPO 1, zijn de hoogtepunten te zien van Manchester United-Brighton & Hove Albion.

En dan is er nog de kwestie-Ronaldo, die als een schaduw over het elftal hangt. De ondanks zijn 37 jaar en uitpuilende prijzenkast nog immer eerzuchtige Portugees lijkt aan te sturen op een vertrek uit Manchester, waar hij het zou moeten doen zonder Champions League-voetbal. De vorige zomer na twaalf jaar bij 'the Red Devils' terugkeerde goalgetter had permissie om de oefentrip naar Australië en Thailand aan zich voorbij te laten gaan. Maar niet om na zijn wissel in de rust van het treffen met Rayo Vallecano het stadion nog voor het laatste fluitsignaal te verlaten. "Onacceptabel", noemde Ten Hag die actie van Ronaldo, die overigens niet de enige was die voortijdig vertrok. "Onacceptabel voor iedereen. En dat vertel ik ze ook. Dat we een team zijn, een selectie. En dat je tot het einde dient te blijven."

Cristiano Ronaldo tijdens het oefenduel met Rayo Vallecano - Pro Shots

Stone vraagt zich af of Ole Gunnar Solskjaer, de Noorse manager die vorig jaar november moest wijken na een serie slechte resultaten, zo'n reactie ook had aangedurfd. Ten Hag is duidelijk niet bang om in te grijpen, heeft de United-watcher al gemerkt. Niet op de training als een pass verkeerd gegeven wordt en ook niet om spelers, onder wie Ronaldo, te verbieden er een privékok op na te houden. Bergafwaarts "Veel mensen zullen denken: het zou niet het ergste op de wereld zijn als Ronaldo vertrekt", aldus Stone. "Dat zou Ten Hag meer ruimte geven om het team naar zijn hand te zetten. Ronaldo is met zijn 37 jaar niet meer te veranderen. Maar waar kan hij heen, bij welke club past hij, en welke club kan de best verdienende speler in de Premier League betalen?" Hoe dan ook, met of zonder de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar, Ten Hag wacht een schone taak. Al kan het eigenlijk alleen maar beter gaan na het rampzalige vorige seizoen, waarin de recordkampioen (twintig titels, 2013 voor het laatst) op grote afstand van de topvier zesde werd met een doelsaldo van precies nul. Interim-coach Ralf Rangnick kreeg de ploeg namelijk na het ontslag van Solskjaer ook niet aan de praat.

Oud-Ajacied Benni McCarthy is naast Mitchell van der Gaag en Steve McClaren ook assistent van Erik ten Hag - Getty

Ten Hag is inmiddels al even bezig bezig het tij te doen keren. "Hij heeft een heldere visie", vindt Stone. "Hij is een duidelijke richting ingeslagen tijdens de voorbereiding. Hij wil dat de bal sneller van voet tot voet gaat. De speelwijze die Ajax veel succes heeft gebracht." Tijdens de trip naar de andere kant van de wereld leek Jadon Sancho goed te gedijen bij die strategie. De rechtsbuiten kon het goed vinden met rechtsachter Diogo Dalot en vond ook enkele malen het net. "Zou dat ook gebeurd zijn als Ronaldo mee was geweest?", vraagt Stone zich hardop af. "Ik weet het niet, want dan eist Ronaldo natuurlijk steeds de bal op..."

Jadon Sancho en Diogo Dalot vieren een doelpunt tijdens de oefencampagne - AFP

Ook Anthony Martial manifesteerde zich in positieve zin. De afgelopen half jaar met weinig succes aan Sevilla uitgeleende Fransman viel op door zijn gedrevenheid. "En dat is weleens anders bij hem. Aan zijn talent ligt het niet, maar kan hij het elke week opbrengen? Zo ja, dan heb je een fantastische speler aan hem, die kansen creëert en doelpunten maakt. Maar anders... En dat is al een jaar of twee, drie zo." De spits kreeg echter afgelopen week te kampen met een hamstringblessure en ontbreekt tegen Brighton. Keerde Martial terug op Old Trafford, Manchester United (lees: Ten Hag) deed tot nu toe ook drie aankopen. Allemaal spelers met een eredivisieachtergrond, is ook Stone opgevallen. "Maar Christian Eriksen kenden wij natuurlijk al van Tottenham Hotspur." Echte strijder Hij verwacht dat de van Feyenoord overkomen linksback Tyrell Malacia plaats moet maken voor Luke Shaw. "Malacia zal meer competitieve wedstrijden nodig hebben, denk ik. Hij is erg snel, precies zoals Ten Hag wenst. Hij lijkt mij vooral een optie bij een driemansdefensie, waarbij hij op links als wingback kan spelen. Maar ik zie in hem geen game changer."

United-verdediger Lisandro Martínez brengt koppend opruiming tegen Rayo Vallecano - Getty