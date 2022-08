Veel verdwaalde zeezoogdieren, zijn het er meer dan anders?

Drie walvisachtigen die de Seine op zwemmen, spitssnuitdolfijnen die aanspoelen in Zandvoort, België en Denemarken, een bultrug op Vlieland en dan nog een stuk of drie afgedwaalde walrussen bij Noorwegen en in de Oostzee. Er komen ieder jaar wel een paar zeezoogdieren verkeerd terecht, maar dit jaar lijken het er wel heel veel. De laatste in de reeks is een beloega die de Seine is opgezwommen. Dat dier leeft normaal gesproken in arctische contreien, maar soms dwalen ze af. In mei werd ook een orka gespot in de Franse rivier en vorige maand dook er een dwergvinvis op.

In Frankrijk wordt mogelijk een reddingsactie op touw gezet voor een witte dolfijn die is gezien in de rivier de Seine, niet ver van Parijs. De dolfijn is sterk vermagerd en kan niet in de Seine blijven, omdat de rivier erg vervuild is. - NOS

Zeezoogdieren in rivieren zijn zeldzaam, en drie achter elkaar is best bizar, zegt Nathalie Houtman van het Wereldnatuurfonds. Orka's en dwergvinvissen komen normaal niet in zoet water. Beloega's zwemmen wel eens de monding van een rivier in, maar vooral in Canada. "Het komt wel eens voor dat je een zeezoogdier in een rivier ziet, maar dat is vaak van korte duur. Het is niet hun natuurlijke leefomgeving." Het meldpunt SOS Dolfijn ziet het aantal meldingen inderdaad al jaren oplopen. Toch wil dat niet meteen zeggen dat er echt meer dieren aanspoelen, zegt een woordvoerder. "Er worden ook gewoon meer gemeld omdat meer mensen een telefoon bij zich hebben dan vroeger." De strandingen in Nederland worden bijgehouden op walvisstrandingen.nl. Guido Keijl doet dat voor Naturalis al meer dan tien jaar, maar de aangespoelde zeezoogdieren worden al veel langer geturfd: de oudste waarnemingen gaan terug tot in de 13de eeuw. Ook toen, merkt Keijl op, spoelden er af en toe walvissoorten aan die hier niet thuishoren. Volgens hem is het aantal strandingen ieder jaar anders. Sinds 2000 liep het uiteen van 3 tot 16 per jaar (de ruim 10.000 bruinvissen niet meegeteld):

Gestrande walvissen en dolfijnen in Nederland sinds 2000 - walvisstrandingen.nl

Ruim 98 procent van de aangespoelde walvisachtigen zijn bruinvissen die (net als dwergvinvissen) van nature in de Noordzee voorkomen. Bij de andere zeezoogdieren is het ook niet altijd duidelijk waarom ze in de relatief ondiepe en troebele Noordzee terechtkomen. Het verschilt per soort. Gewone vinvissen komen bijvoorbeeld wel eens in aanvaring met een schip in de golf van Biskaje, weet Keijl, en als zo'n kadaver op de boeg blijft hangen wordt het met dat schip meegevoerd naar onze kustwateren. Vaker gaat het om zeezoogdieren die de weg zijn kwijtgeraakt op zoek naar voedsel. Klimaatverandering heeft daar ook invloed op, al is het moeilijk aan te geven hoeveel. Op 19 juli lukte het badgasten gestrande spitssnuitdolfijnen weer richting zee te begeleiden: