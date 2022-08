President Ivoorkust verleent voorganger en oud-rivaal Gbagbo gratie

President Ouattara van Ivoorkust gaat gratie verlenen aan zijn voorganger Gbagbo. Ouattara en Gbagbo staan bekend als rivalen. Gbagbo weigerde na de verkiezingen in 2010 te erkennen dat hij had verloren van Ouattara en dat leidde tot een conflict met duizenden doden.

Desondanks heeft Ouattara een presidentieel decreet ondertekend waarmee hij zijn voorganger gratie verleent. Vorig jaar keerde Gbagbo terug in Ivoorkust nadat hij jarenlang in het buitenland had verbleven. Er hing hem nog een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd voor zijn rol in de crisis na de verkiezingen van 2010, maar door die straf kan een streep gehaald worden.

Vorige maand had Ouattara een zeldzame ontmoeting met Gbagbo en een andere oud-president, Bedié, die van 1993 tot 1999 aan de macht was in het Afrikaanse land. Ouattara zou zich willen verzoenen met zijn voorgangers in aanloop naar de verkiezingen in 2025. In een televisietoespraak zei de huidige president dat hij hoopt zo de sociale cohesie te verbeteren.

Gbagbo stond terecht in Den Haag

Gbagbo was van 2000 tot 2011 president van Ivoorkust. In 2010 verloor hij de verkiezingen van Ouattara, maar hij weigerde zijn nederlaag te erkennen. Wat volgde was een maandenlange bloedige strijd tussen legers van Gbagbo en Ouattara. Daarbij vielen meer dan drieduizend doden. In april 2011 werd Gbagbo gearresteerd en kon Ouattara officieel geïnstalleerd worden als president.

Een paar maanden na zijn arrestatie werd Gbagbo uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij was het eerste voormalig staatshoofd dat daar werd vervolgd. Gbagbo bracht zeven jaar door in hechtenis, maar werd in 2019 in hoger beroep vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid.