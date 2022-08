Hoewel de eredivisie al begint, bouwt Slot zorgvuldig verder aan nieuw Feyenoord

Augustus is nog lang. Nu er nog volop wordt gehandeld op de transfermarkt, is totaal nog niet duidelijk hoe het nieuwe Feyenoord eruit gaat zien. Van de ploeg die de finale haalde van de Conference League, is weinig overgebleven bij de start van het eredivisieseizoen. Maar ten opzichte van een jaar geleden lijken de Rotterdammers er desondanks sportief gezien een stuk beter voor te staan. En zijn ze ook financieel een stuk daadkrachtiger. Gat te dichten Het verschil met Ajax en PSV blijkt al jarenlang schier onoverbrugbaar. Tegelijkertijd voelt Feyenoord de hete adem van subtoppers als AZ, FC Utrecht en Vitesse vaak in de nek. "Het is zeker zo dat we een gat naar boven te dichten hebben", blikt trainer Arne Slot vooruit op het nieuwe seizoen. "Maar we moeten niet vergeten dat het gat naar onderen niet groot was." Arne Slot tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse:

Feyenoord speelt zondag de eerste wedstrijd in de eredivisie tegen Vitesse. De Rotterdammers hebben nog geen directe vervanger van linksback Tyrell Malacia in huis. - NOS

Maar naar beneden kijken, dat wil Slot zelf natuurlijk ook liever niet. En waarom zou hij, in een zomer waarin alle transferrecords werden gebroken? Door het Europese succes kon Feyenoord flinke sommen vragen voor Tyrell Malacia (vertrokken naar Manchester United) en Luis Sinisterra (Leeds United). En volgde met Quinten Timber (gehaald van FC Utrecht) een recordaankoop.

Door flink door te selecteren, heeft Feyenoord weer kapitaal op het veld staan. En er gaan hoogstwaarschijnlijk nog twee klappers volgen, want over Fredrik Aursnes (Benfica) en Marcos Senesi (Bournemouth) wordt onderhandeld. Slot kan door de financiële situatie bij Feyenoord lang niet alle inkomende miljoenen herinvesteren. Desondanks werd wel de begroting opgekrikt, van 65 naar een slordige 80 miljoen euro. Lat ligt hoog bij Feyenoord De lat wordt steeds hoger gelegd in Rotterdam-Zuid, merkt Slot na zijn sterke debuutseizoen als hoofdtrainer van Feyenoord. "Als finalist van de Conference League heb je een kwaliteitsniveau dat je aan wil trekken. En dat is soms wel eens lastig." Want de gewenste versterkingen druppelen maar langzaam binnen. Daardoor heeft bijvoorbeeld de Mexicaanse spits Santiago Gimenez zijn papierwerk nog niet op orde en is hij nog niet speelgerechtigd voor de openingswedstrijd tegen Vitesse. En een nieuwe linksback is überhaupt nog niet vastgelegd. "Ik zie en merk ook intern dat we met een heel goed en zorgvuldig proces bezig zijn om te proberen een zo goed mogelijke speler aan te trekken", wil Slot geen overhaaste beslissingen nemen. "Ik heb liever een speler waar we de komende jaren daadwerkelijk toekomst in zien."

Santiago Gimenez, de nieuwste aanwinst van Feyenoord, tijdens zijn presentatie in De Kuip - ANP

Feyenoord koopt bovendien strategisch in, met het oog op een eventuele doorverkoop. Zo werden al heel wat spelers gehaald die in marktwaarde enorm zouden kunnen stijgen als ze eind dit jaar op het WK een goede beurt maken. Alireza Jahanbakhsh gaat met Iran naar Qatar. En met Jacob Rasmussen (Denemarken), Sebastian Szymanski (Polen), Cole Bassett (Verenigde Staten) en Gimenez (Mexico) duiken er wellicht nog meer onder Slot gehaalde Feyenoorders op tijdens het wereldkampioenschap. En natuurlijk krijgt recordaankoop Timber de kans zich in de kijker te spelen bij Oranje-bondscoach Louis van Gaal, die ook al zijn vertrouwen uitsprak in keeper Justin Bijlow.

Javairô Dilrosun op de training bij Feyenoord (tweede van links) - ANP

Dat Feyenoord met een smalle selectie aan het seizoen begint, hoeft absoluut geen ramp te zijn. Dat de club mag instromen in de groepsfase van de Europa League, scheelt al zes midweekse voorrondewedstrijden vergeleken met vorig seizoen. En door het WK is er voor alle niet-internationals een lange winterstop om de batterij weer op te laden en het team eventueel nog wat aan te vullen. Slot beschikt vooralsnog over voldoende spelers en zag op de trainingen dat er al een hoop progressie wordt geboekt. "Nu moeten we dat nog meenemen naar het veld." Moeizame voorbereiding Want met vier nederlagen in zes oefenduels verliep de voorbereiding allesbehalve soepel, concludeerde de trainer. "Als het gaat om het samenspel, is er denk ik nog veel ruimte voor verbetering. Dat is nog niet op het niveau dat je als team nastreeft, zeker aanvallend niet." Een jaar geleden begon Slot nog met Leroy Fer als aanvoerder en gelegenheidsverdediger aan zijn eerste officiële duel. Op bezoek bij FC Drita, anderhalve week nadat Steven Berghuis voor iets meer dan vijf miljoen euro aan Ajax was verkocht. Hoewel Feyenoord nu weer aan een nieuwe ploeg bouwt, is de basis al zoveel sterker.