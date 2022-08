Gewilde PSV'er Sangaré verlengt contract bij Eindhovenaren tot 2027

Een dag na de klinkende 4-1 zege op FC Emmen is er meer goed nieuws voor PSV. Ibrahim Sangaré heeft zijn contract bij de Eindhovense club verlengd tot 2027.

Voor de middenvelder bestond veel belangstelling, vooral vanuit Engeland, maar de Ivoriaan wil met PSV "kampioen worden en de Champions League halen", zegt hij in een persbericht van de club.

Sangaré kwam twee jaar geleden voor negen miljoen euro over van het Franse Toulouse en tekende destijds tot 2025. De fysiek sterke Sangaré groeide uit tot een gewaardeerde basiskracht, kwam tot 89 duels en veroverde een KNVB-beker en twee Johan Cruijff Schalen.

De verlenging is een meevaller voor coach Ruud van Nistelrooij. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in de eredivisie wil de voormalig international om de titel spelen en in de Champions League acteren. Belangrijke doelen daarin waren het behoud van sterkhouders Sangaré en aanvaller Cody Gakpo, de andere gewilde PSV'er.

Gakpo hield na het duel met FC Emmen alle opties nog open.