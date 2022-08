Palestijnse groepering bevestigt dood commandant, opnieuw beschietingen Israël

De Palestijnse militante beweging Islamitische Jihad bevestigt dat het Israëlische leger nog een hoge commandant heeft gedood. Als gevolg van de Israëlische bombardementen zijn inmiddels 29 strijders en burgers omgekomen, onder wie zes kinderen, melden de Palestijnse autoriteiten.

Voor de derde dag op een rij voert Israël luchtaanvallen uit en worden vanuit Palestijnse gebieden raketten gelanceerd. Onder meer in de omgeving van Jeruzalem en de Gazastrook klinken zondagmorgen luchtalarmen en explosies.

Het Israëlische leger meldt dat de gedode commandant Khaled Mansour zich in een tunnel bevond. Met zijn dood is ook de plaatsvervangende leider uitgeschakeld van de groepering, die Israël en de EU als terreurorganisatie beschouwen.

Dode burgers

Islamitische Jihad bevestigt dat er naast Khaled Mansour nog twee strijders bij de aanval zijn gedood. Aanvullend meldt de groepering dat er bij de bombardementen in het zuiden van Gaza vijf burgers zijn omgekomen, onder wie een kind en drie vrouwen.

Meerdere huizen en appartementen zijn door luchtaanvallen met de grond gelijkgemaakt, melden de Palestijnse autoriteiten. Die zeggen ook dat er ruim 250 mensen gewond zijn geraakt bij de bombardementen.

Machthebber Hamas stelt dat er gisteren zeker vier kinderen zijn gedood bij een luchtaanval in de buurt van een vluchtelingenkamp in Gaza. In de zeer dichtbevolkte Gazastrook leven volgens de VN zo'n 1,4 miljoen Palestijnse vluchtelingen.

Het Israëlische leger ontkent dat het verantwoordelijk is voor de explosie waar Hamas over spreekt. De ontploffing waarbij de kinderen zouden zijn omgekomen is volgens Israël veroorzaakt door een mislukte raketlancering door Islamitische Jihad. Het leger meldt nog eens 20 arrestaties van leden van de militante beweging.

Slachtoffers in Israël

Aan Israëlische zijde zijn door drie dagen van beschietingen 21 mensen gewond geraakt, melden de ambulancediensten. Het overgrote deel van de meer dan 400 vanuit Palestijnse gebieden gelanceerde raketten is volgens het leger onderschept. Naast de met name ongeleide en geïmproviseerde raketten, zijn er ook mortieren afgevuurd door Palestijnse militanten.

De gewelduitbarsting van de afgelopen dagen is de grootste in ruim een jaar tijd. Egypte bemiddelt met zowel de Israëlische als de Palestijnse autoriteiten om de gevechten tot een einde te brengen. De Gazastrook grenst in het westen aan Egypte.

In diverse kleine oorlogen zijn de afgelopen 14 jaar ruim 4000 Palestijnen gedood, meldt de VN. Ruim de helft daarvan waren burgerslachtoffers. In dezelfde periode zijn er 106 Israëliërs gedood.