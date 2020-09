Nieuwe regels voor meer diversiteit in Oscar-inzendingen Beste Film

Afgelopen uitreiking was een populaire hashtag #oscarssomale . In de categorie Beste Regie ontbreken vrouwen al twee jaar op rij.

De Academy ligt al tijden onder vuur. Vijf jaar geleden werd op sociale media volop gesproken over #oscarssowhite, omdat er twee jaar op rij geen mensen van kleur waren genomineerd voor de beste hoofd- of bijrol.

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft nu vier onderwerpen vastgesteld die zullen worden getoetst op diversiteit: de acteurs erin, de makers ervan, de promotie bij de film en het aanbod van stage- en opleidingsmogelijkheden. Inzendingen moeten aan ten minste twee van de vier criteria voldoen om in aanmerking te komen.

Om diversiteit te vergroten, werden in 2016 drie nieuwe bestuursleden aangesteld met een niet-witte of niet-Amerikaanse achtergrond. En ook bij het benoemen van 'gewone' leden doet de Academy zijn best om meer rekening te houden met diversiteit. Bijna de helft van de nieuwe leden is vrouw en een op de drie is niet wit. Ongeveer de helft van de nieuwe leden komt niet uit de VS.

Parasite

Dit jaar schreef de Zuid-Koreaanse film Parasite filmgeschiedenis bij de Oscars. De tragikomedie won als eerste niet-Engelstalige film Beste Film.

De nieuwe standaarden zullen de langdurende, essentiële verandering in de filmindustrie versnellen, stellen de twee hoogste bestuurders van de Academy.