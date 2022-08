Ook bij Herlings' afwezigheid schitteren Nederlandse motorcrossers in MXGP

Bogers was, zoals hij het zelf omschrijft, "in één wedstrijd even de beste van de wereld". Een jongensdroom ging in vervulling. "Daar werk je je hele leven voor en eindelijk gebeurt het een keer."

Nederlandse dominantie in het mulle zand. Zelfs bij afwezigheid van Jeffrey Herlings, de geblesseerde tweevoudig wereldkampioen. "Als hij had meegedaan, was het waarschijnlijk één, twee, drie én vier voor Nederland geweest", zegt Bogers, die in Lommel zijn eerste overwinning in de MXGP boekte.

Het was een unicum, vorige maand in het Vlaamse Lommel. Het complete podium na een grand prix in de hoogste klasse van de motocross kleurde oranje. Brian Bogers nam de hoogste trede voor zijn rekening, Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff stonden op plaats twee en drie.

Om te wennen aan de omstandigheden in Zweden trainde Bogers afgelopen week in Lelystad, waar de ondergrond van het circuit wat harder is dan gebruikelijk op Nederlandse banen. "In Lommel reden we in het diepe, diepe zand. Het was hier even wennen, maar het is wel een goede training voor Zweden."

'Is er iets mis met hem?'

De 25-jarige Bogers rijdt sinds 2018 in de MXGP, maar zo mooi als twee weken geleden was het nog niet. "Het was heel bijzonder. Ik reed Tim Gajser, de beste coureur van de wereld, voorbij en ik had wat druk van achteren verwacht. Maar ik nam afstand en dacht: misschien is er iets mis met hem?"

"Ik ging nog iemand voorbij en nog iemand voorbij en zag op het bord dat ik vijftien seconden voorsprong had. Toen dacht ik: nou, volgens mij ben ik gewoon zo goed op dit moment."

Bekijk hieronder de samenvatting van de MXGP van Vlaanderen: