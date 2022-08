Taiwan zendt vliegtuigen en schepen uit vanwege dreiging China

De onrust rond Taiwan is het gevolg van het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan het eiland. China, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt, ziet dat als een provocatie. Daarom is ook de samenwerking met de VS op het gebied van onder meer het klimaat en grensoverschrijdende misdaad stopgezet.

Taiwan is het middelpunt van oplopende spanning tussen China en de VS. China ziet het eiland als een provincie en wil Taiwan terug. Maar Taiwan verzet zich, met de steun van de VS. En zo staan in de Pacific twee wereldmachten lijnrecht tegenover elkaar. - NOS