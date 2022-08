'China wil regelmatig militaire oefeningen houden in Straat van Taiwan'

China is van plan regelmatig militaire oefeningen te gaan houden aan de oostkant van de middellijn in de Straat van Taiwan. Dat zegt een commentator op de Chinese staatstelevisie. Die lijn wordt gezien als de officieuze grens tussen Taiwan en China. Normaal gesproken passeren militaire schepen en vliegtuigen die lijn niet. Volgens diezelfde commentator, geciteerd door persbureau Reuters, is het een denkbeeldige, door het Amerikaanse leger bedachte lijn die nooit wettelijk is erkend. Bijna alle Chinese militaire oefeningen zijn, zoals aangekondigd, vandaag geëindigd. Eén oefening duurt nog tot morgenochtend, wat die precies inhoudt is niet duidelijk. China heeft naast de mogelijke oefeningen in de Straat van Taiwan, ook aangekondigd de komende tijd op andere plekken hun militair materieel te willen testen. Dat zou moeten gebeuren in de Golf van Bohai en in de Gele Zee, een stuk noordelijker dan Taiwan. Taiwan: China wil vrede verstoren Vandaag voeren zo'n tien Chinese en tien Taiwanese marineschepen dicht bij de middellijn. Taiwan noemde het sturen van de schepen en militaire vliegtuigen een "gepaste reactie" op de Chinese militaire oefeningen. Donderdag begon China met die militaire oefeningen rond Taiwan. Taiwan zegt dat ook vandaag meerdere Chinese militaire schepen, vliegtuigen en drones aanvallen simuleren op het eiland en op Taiwanese marineschepen. De Taiwanese premier Su Tseng-Chang noemt de militaire acties van China "arrogant" en erop gericht om de vrede en stabiliteit in Taiwan te verstoren. Ook riep hij "buitenlandse vijanden" op te stoppen met cyberaanvallen en het verspreiden van nepnieuws dat het moreel van de Taiwanese bevolking ondermijnt. Zo reageren Taiwanezen op de Chinese militaire oefeningen:

Het ministerie van Defensie van Taiwan heeft vliegtuigen en schepen uitgezonden als reactie op de Chinese militaire oefeningen rond het eiland. Volgens Taiwan is het een "gepaste reactie" op die oefeningen. - NOS

Afgelopen donderdag begon China aan de militaire oefeningen rond Taiwan. Gisteren waren daar twintig gevechtsvliegtuigen, veertien andere vliegtuigen en helikopters en veertien marineschepen uit China bij betrokken. De onrust rond Taiwan is het gevolg van het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan het eiland. China, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt, ziet dat als een provocatie. Daarom is ook de samenwerking met de VS op het gebied van onder meer het klimaat en grensoverschrijdende misdaad stopgezet. Waar draait het conflict rond Taiwan om? Een korte uitleg: