Wekdienst 7/8: Mijnenjager sluit aan bij vloot NAVO • Start eredivisieseizoen Feyenoord en AZ

Vandaag is het zonnig en droog. Wel vormen zich in de loop van de dag enkele stapelwolken, vooral in het noorden van het land. De noord- tot noordwestenwind waait zwak tot matig en het wordt 20 tot 25 graden.

Wat heb je gemist?

De Nederlander Aydin C. (44) is door een Canadese jury schuldig bevonden aan afpersing, intimidatie en het bezit en verspreiden van kinderporno. C. stond de afgelopen weken terecht in de zaak rondom Amanda Todd (15). Die Canadese scholier beroofde zich in 2012 van het leven nadat ze door C. was afgeperst met naaktfoto's die ze hem had gestuurd.

Aydin C. werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot tien jaar en acht maanden cel voor het misbruiken van tientallen meisjes en een aantal mannen. Welke straf C. in Canada krijgt, bepaalt de rechter later.