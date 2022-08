Israël op derde dag van bombardementen: 'Leiders Islamitische Jihad uitgeschakeld'

Israël bestookt voor de derde dag op rij doelen in de Gazastrook van de militante beweging Islamitische Jihad. Na enkele uren pauze bombardeerde Israël volgens het leger tunnels van Islamitische Jihad onder Gaza, die onder meer worden gebruikt voor smokkel van wapens. Er waren met name explosies te horen in Rafah in het zuiden van Gaza, aan de grens met Egypte.

Aan het begin van de nacht maakte Israël bekend opnieuw een hoge commandant van Islamitische Jihad te hebben gedood. Het gaat om Khaled Mansour, die de leiding heeft over de groepering in het zuiden van Gaza. De commandant in het noorden, Tayseer Jabari, werd vrijdag al gedood. Volgens Israël zijn daarmee "alle hoogste veiligheidsfunctionarissen" van Islamitische Jihad in Gaza gedood.

Over slachtoffers bij de nieuwste luchtaanvallen is nog niks bekend. Gisteren liep het dodental aan Palestijnse zijde is op tot 24. Onder de slachtoffers zijn zes kinderen, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza.

Raketten op Israëlische steden

Een aantal van de doden viel gisteravond in het vluchtelingenkamp Jabaliya in het noorden van de Gazastrook. Israël zegt daar niet verantwoordelijk voor te zijn en alleen militaire doelwitten onder vuur te nemen. Volgens het Israëlische leger vuurden Palestijnse strijdgroepen een raket af die neerkwam in Gaza, waarbij burgers en kinderen om het leven kwamen, schrijft persbureau AP.

Aan Palestijnse zijde werd het aantal raketbeschietingen door militanten op Israëlische steden opgevoerd. Zo'n 160 van de 350 gelanceerde raketten zijn volgens Israël onderschept, onder meer met het Iron Dome-afweersysteem. Aan Israëlische kant zijn geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Staakt-het-vuren

Egypte oefent ondertussen druk uit op Israël om te stoppen met de bombardementen en heeft aangeboden om te bemiddelen. Een van de Egyptische betrokkenen bij de staakt-het-vuren-gesprekken zegt hoop te hebben dat dit vanavond of morgenvroeg gebeurt, schrijft de Israëlische krant Haaretz.

De aanleiding voor het opgelaaide geweld is de arrestatie van een hooggeplaatst lid van de militante beweging Islamitische Jihad op de Westelijke Jordaanoever. Israël zei vervolgens aanwijzingen te hebben dat er vanuit Gaza een vergeldingsaanval werd gepland als reactie op die arrestatie. Daarop liquideerde Israël met een luchtaanval op een appartementencomplex de commandant in Gaza die die vergeldingsaanval zou hebben gepland,

Sinds de liquidatie schieten Palestijnse militanten raketten af op Israël. Israël bombardeert intussen doelwitten van Islamitische Jihad vanuit de lucht.

Tempelberg

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen dreigen vandaag nog verder op te lopen, tijdens een Joodse rouwdag. De Israëlische politie staat het Joden in Jeruzalem dan toe om de Tempelberg te bezoeken, waarop onder meer de Al-Aqsamoskee staat. Het gebied van de Tempelberg valt in feite onder Israëlisch gezag, ook al wordt dat door Palestijnen en de meeste andere landen niet erkend.

Een van de bezoekers zal de uiterst rechtse Israëlische politicus Itamar Ben-Gvir zijn. "We kunnen niet toegeven aan Islamitische Jihad", zegt hij tegen Haaretz. "Wij zijn de beheerders van Israël."