Nog vijf arrestaties om moord op Britse journalist en Braziliaanse activist

De Braziliaanse politie heeft vijf nieuwe arrestaties verricht in de zaak rond de moord op een Britse journalist en een Braziliaanse activist in de Amazone. Ze waren al anderhalve maand in het vizier van de politie.

Er zijn niet veel details bekendgemaakt, maar drie van de verdachten zijn familie van Amarildo da Costa Oliveira, een visser die bekend heeft Dom Phillips en Bruno Pereira samen met een ander te hebben omgebracht. De drie zouden geholpen hebben de lichamen te verbergen. Wie de andere twee nu opgepakte verdachten zijn, is onduidelijk.

Phillips en Pereira verdwenen in juni in de Javarivallei in de Amazone. De Brit werkte aan een boek over corruptie en illegale visvangst, mijnbouw en houtkap in het gebied, Pereira begeleidde hem. In het boek zou het ook gaan over de gevolgen van die activiteiten voor de inheemse bevolking in het gebied.

De Braziliaanse politie zocht lang naar de vermiste mannen en vond hun lichamen op aanwijzing van twee van de verdachten, die bekenden Phillips en Pereira te hebben vermoord. Ze waren doodgeschoten en in een haastig gegraven kuil gelegd.

Maffialeider Colômbia

Volgens de politie waren de verdachten waarschijnlijk bang dat Pereira op foto had vastgelegd hoe ze schildpadden en paraima's - gigantische zoetwatervissen - vingen in de rivier. Die vissen leveren tot wel 1000 dollar per stuk op in Brazilië en Colombia. Criminele bendes sturen arme vissers op pad om de paraima's illegaal te vangen in inheems gebied.

Een eerder opgepakte verdachte is inmiddels door de politie geïdentificeerd. Het gaat om Ruben Dario da Silva Villar, die ook wel bekendstaat als Colômbia. Hij zou de leider zijn van de criminele bende die de andere verdachten aanstuurde. Hij regelde de export van de illegale vangsten, zegt de politie.

Volgens vertegenwoordigers van de inheemse bevolking is dat bewijs dat de moord op Phillips en Pereira geen actie was van eenlingen; mogelijk heeft de lokale maffia opdracht gegeven. "Er is al heel lang een criminele organisatie actief in de Javarivallei", zegt een advocaat van de inheemse bevolking tegen The Guardian, een van de kranten waar Phillips voor schreef. "En het onderzoek, de operatie en de arrestaties van vandaag bevestigen dat."