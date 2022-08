Atoomwaakhond: kans op kernramp reëel bij aanhoudende beschietingen Zaporizja

De internationale atoomwaakhond IAEA maakt zich ernstig zorgen om beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. Alle militaire activiteiten rondom de kerncentrale moeten stoppen, anders bestaat een "zeer reëel gevaar" op een nucleaire ramp, zegt directeur-generaal Rafael Grossi in een verklaring.

Rusland bezet de kerncentrale en het gebied eromheen sinds maart. Bij de gevechten om de centrale raakte toen een reactor beschadigd die op dat moment niet operationeel was.

Afgelopen week raakten stroomkabels van de grootste kerncentrale van Oekraïne en heel Europa beschadigd door artillerievuur. Volgens de eigenaar van de centrale moest een van de krachtbronnen worden uitgeschakeld vanwege de schade, waardoor het veilig opereren van de kerncentrale in het geding is. De operatie van de centrale is in handen van Oekraïens personeel, dat onder Russisch bewind moet werken.

Spelen met vuur

De Russen wijzen met de vinger naar Oekraïne dat de centrale zou hebben aangevallen. Daarvoor is geen bewijs. Oekraïne zegt dat Rusland vanuit het complex munitie afvuurt en recent meer wapens in de centrale heeft gestationeerd. Bewoners van het nabijgelegen Nikopol, dat nog onder Oekraïense controle valt, rapporteren regelmatig artilleriebeschietingen vanuit de centrale op hun woonplaats.

IAEA-directeur-generaal Grossi noemt elke beschieting gericht op de centrale of uitgevoerd vanuit de centrale "spelen met vuur, met potentieel catastrofale gevolgen". Een ongeluk kan "de volksgezondheid en het milieu in Oekraïne en daarbuiten" in gevaar brengen.

Bekijk ook deze video over het strategische belang van de kerncentrale in Zaporizja: