Stormram Dost behoedt Utrecht voor nederlaag op bezoek bij RKC

Met al die nieuwelingen kwam Utrecht nog vol overtuiging uit de startblokken. Al in de eerste minuut kreeg Redan een enorme kans, maar hij de spits wist de bal voor open doel niet goed te raken. Even later ging een schuiver van Othman Boussaid net naast het doel van RKC.

Fraser had bij Utrecht een basisplaats ingeruimd voor aanwinsten Nick Viergever (voormalig Ajax en PSV), het van Bayern München overgekomen talent Taylor Booth, de ijzersterke Franse verdediger Modibo Sagnan, de van Celtic gekomen Griekse doelman Vasilios Barkas, de talentvolle aanvaller Daishawn Redan en voormalig Go Ahead-middenvelder Luuk Brouwers.

En daarmee behoedde Dost zijn ploeg voor een valse start in de eredivisie. In een seizoen waarin de verwachtingen van de club van geldschieter Frans van Seumeren en de nieuwe trainer Henk Fraser hooggespannen zijn.

Bas Dost was nog niet fit genoeg voor een basisplaats, maar de spits van FC Utrecht kan ook als invaller van grote waarde zijn. De meest prominente aanwinst van het vernieuwde FC Utrecht boog tegen RKC Waalwijk hoogstpersoonlijk een 2-0 achterstand om in een 2-2 gelijkspel.

De thuisploeg werd pas na een kwartier voor het eerst gevaarlijk. Een inzet van Iliass Ben Hassani werd door een verdediger van Utrecht geblokt. Uit de hoekschop die volgde was het wel raak. Verdediger Dario van der Buijs schoot hard raak: 1-0.

Na die openingstreffer was de wedstrijd gelijkwaardig, maar het was RKC dat kort voor rust opnieuw scoorde. Een fraaie en spijkerharde uithaal van Ben Hassani viel via de binnenkant van de paal binnen.

Dost trefzeker bij invalbeurt

De 2-0 achterstand was voor Fraser het sein om Dost al in te brengen. De lange spits is nog niet volledig wedstrijdfit, maar kwam vroeger dan voorzien binnen de lijnen.