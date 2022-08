PSV zet FC Emmen met speels gemak opzij en tankt vertrouwen richting Monaco

PSV heeft in aanloop naar het cruciale duel met Monaco in de derde voorronde van de Champions League vertrouwen kunnen tanken. In de eerste wedstrijd van het eredivisieseizoen werd FC Emmen in Eindhoven met speels gemak opzij gezet: 4-1.

Voorafgaand aan het duel met FC Emmen zei trainer Ruud van Nistelrooij dat het midweekse duel met Monaco er flink had ingehakt. "Iedereen is fit, maar fris is een ander verhaal."

Met FC Emmen troffen de Eindhovenaren de ideale tegenstander om zonder grote inspanning de eerste drie punten van het seizoen te bemachtigen. PSV legde de bezoekers al in de eerste helft over de knie; met Monaco in het achterhoofd was dat een scenario waarvoor Van Nistelrooij vooraf zou hebben getekend.

Na een gezapig begin brak Johan Bakayoko, die de zwaar geblesseerde Noni Madueke verving, na een kleine twintig minuten de ban. Na een goede dribbel van Xavi Simons, die een van de uitblinkers was bij PSV, kon Bakayoko zijn eerste doelpunt in de eredivisie maken.

Emmen klungelt

PSV verdubbelde snel daarna de voorsprong, maar dat was vooral te danken aan FC Emmen, dat nu al een gooi deed naar het knulligste eigen doelpunt van het seizoen.