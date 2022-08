Natuur- en milieuorganisaties: afzwakking stikstofdoelen onbespreekbaar

Greenpeace heeft de overheid vorig jaar al gesommeerd om meer maatregelen te nemen om stikstof te reduceren. Tot een rechtszaak is het nog niet gekomen. "We zien plannen die niet toereikend zijn voor echt herstel van de natuur. Als het kabinet hier nog verder van afknabbelt, dan gaan we de dag erna alsnog naar de rechter", zegt directeur Palmen.

Over de invulling van de doelen kan wat Greenpeace betreft wel worden gesproken. "We zijn het eens met LTO dat ook over bijdrage van de grote uitstoters zoals Schiphol en Tata Steel moet worden gesproken."