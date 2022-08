Ruim 70 gewonden, 17 brandweerlieden vermist bij brand in olieopslag Cuba

Bij een brand in een olieopslag in de Cubaanse havenstad Matanzas zijn zeker 77 mensen gewond geraakt. Zeventien brandweerlieden worden vermist, aldus de Cubaanse autoriteiten. De bluswerkzaamheden zijn nog in volle gang.

De brand brak gisteravond lokale tijd uit toen een tank met ruwe olie door de bliksem werd geraakt. De blikseminslag werd gevolgd door verschillende explosies.

Op beelden zijn dikke, zwarte rookpluimen te zien boven de olieopslag. In Matanzas, een stad die 100 kilometer westelijk van de hoofdstad Havana ligt, zijn de mensen die dichtbij de olieopslag wonen geëvacueerd, meldt het kantoor van de Cubaanse president.

Het is nog niet bekend of er mensen bij de brand zijn omgekomen.

Energiecrisis

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel Bermúdez schrijft op Twitter dat de vermiste brandweerlieden dringend gevonden moeten worden. Hij is naar Matanzas afgereisd, waar hij slachtoffers van de brand een bezoek heeft gebracht.