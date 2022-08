In een woning in Zoetermeer zijn twee overleden personen gevonden. De politie meldt dat de lichamen aan het eind van de middag werden ontdekt aan het Kramerplan.

"We doen op dit moment onderzoek in en rondom de woning", schrijft de politie op Twitter. De straat is afgezet en er zijn zwarte schermen bij de woning geplaatst.

Omroep West meldt dat de politie op dit moment nog niet meer kwijt kan over de situatie.