Terugkeer Henk de Jong bij Cambuur overschaduwd door nederlaag tegen Excelsior

Bij De Jong werd in december een cyste in het hoofd ontdekt. Terwijl de 57-jarige trainer aan zijn herstel werkte, nam assistent Pascal Bosschaart een half jaar lang de honneurs meer dan verdienstelijk waar. Onder zijn leiding eindigde de club op de negende plaats in de eredivisie, de hoogste klassering in de clubgeschiedenis.

Na tien minuten opende Excelsior de score, nota bene na een hoekschop van Cambuur. Na een razendsnelle counter schoof Marouan Azarkan de bal vanuit een moeilijke hoek achter de nieuwe Cambuur-doelman João Virginia.

Cambuur ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar meer dan een handvol halve kansen leverde dat niet op. Vlak voor rust was het aan de overkant wel raak. Excelsior-back Siebe Horemans kreeg alle ruimte. Zijn schuiver werd nog gekeerd door Virginia, maar Julian Baas tikte van dicht bij de rebound in het lege doel.

Met de rug tegen de muur

Na rust kwam Excelsior steeds meer met de rug tegen de muur te staan. Cambuur kreeg een reeks goede kansen, met name via de sterk spelende middenvelder Jamie Jacobs, maar de bal wilde er niet in.

De grootste kans was er voor Remco Balk, maar de invaller schoot op de voet van Excelsior-keeper Stijn van Gassel. De eveneens ingevallen stormram Tom Boere zag een kopbal net naast gaan en aanvoerder Roberts Uldrikis kopte eerst van dichtbij in de handen van Van Gassel en even later rakelings naast.

Ook Cambuur-middenvelder Mees Hoedemakers deelde in de malaise, hij schoot in kansrijke positie via een verdediger van Excelsior hoog over. Excelsior liet zich nauwelijks zien op de vijandelijke helft, maar de tijd tikte weg in het voordeel van de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen, die als spits nog ruim 130 duels voor Cambuur speelde.

In blessuretijd bleef Cambuur tegen beter weten in de ballen richting het strafschopgebied pompen. De verdedigers van Excelsior werkten alles weg en na het laatste fluitsignaal van arbiter Edwin van de Graaf konden de handen van Dijkhuizen en zijn spelers juichend omhoog.