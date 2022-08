Meerdere gewonden bij grote vechtpartij voor aanmeldcentrum Ter Apel

Tientallen mensen zijn met elkaar op de vuist gegaan voor de hekken van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht met een steekwond. Hij was aanspreekbaar, zegt de politie.

De andere gewonden zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis. Om hoeveel gewonden het precies gaat, kan de politie niet zeggen.

Na de melding van de vechtpartij, rond 17.00 uur, begaven meerdere politieauto's en ambulances zich naar het aanmeldcentrum. Volgens de politie was de situatie snel onder controle na de aankomst van de agenten bij het plein voor het aanmeldcentrum.

Het is niet duidelijk waarom de vechtpartij ontstond. Ook is niet bekend wie bij de vechtpartij betrokken waren. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie sluit niet uit dat dit nog gebeurt.

Al maanden is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Asielzoekers moeten lang wachten voordat ze zich kunnen laten registreren. Geregeld slapen er mensen buiten het aanmeldcentrum.