AS Monaco boekt in aanloop naar duel met PSV uitzege op Strasbourg

AS Monaco kent een goede generale voor de return met PSV, komende dinsdag in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg won zijn openingsduel in de Ligue 1 met 2-1 op bezoek bij Strasbourg.

Monaco was de dominante ploeg en noteerde liefst 24 doelpogingen. Via Krepin Diatta en Sofiane Diop kwam de ploeg van coach Philippe Clement op een 2-0 voorsprong. Na een tegentreffer van Habib Diallo werden de laatste 25 minuten nog spannend, maar Monaco pakte met enig fortuin de drie punten. De gelijkmaker van Diallo diep in blessuretijd werd afgekeurd wegens buitenspel.

Fraaie volley

De openingstreffer van Diatta was overigens een zeer fraaie. De aanvaller nam de bal in één keer uit de lucht en scoorde met een keiharde volley in de korte hoek.

Bij Monaco ontbrak Myron Boadu opnieuw door een blessure. Sterspeler Wissam Ben Yedder bleef met oog op de wedstrijd tegen PSV op de bank.

Het heenduel tussen Monaco en PSV eindigde dinsdag in 1-1. De winnaar speelt tegen het Schotse Rangers of Union Sint-Gillis uit België om een plek in de groepsfase van de Champions League.