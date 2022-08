Ajax begint eredivisie met zege op Fortuna dankzij reparatie in de rust

De doelman kende echter geen gelukkige rentree, want na zes minuten werd hij al gepasseerd. Fortuna schakelde na balverlies van Ajax razendsnel om met Paul Gladon, die makkelijk wegliep bij Perr Schuurs. Oog in oog met Pasveer rondde de Fortunaspits koelbloedig af.

Ajax begon zonder Jay Gorter onder de lat. De jonge doelman kreeg in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 nederlaag) nog de kans van Schreuder, maar wist niet te overtuigen. Daarom stond Remko Pasveer, die door een handblessure in februari zijn laatste officiële wedstrijd keepte, in de basis.

Ajax is het eredivisieseizoen begonnen met een zege op bezoek bij Fortuna Sittard. Na een zwakke eerste helft stelden de Amsterdammers mede dankzij de gouden wissels van trainer Alfred Schreuder orde op zaken in Limburg: 2-3.

Schreuder greep in en bracht na rust Klaassen en Brobbey binnen de lijnen voor Steven Berghuis en de ongelukkige Schuurs. Klaassen had nog geen drie minuten nodig om zijn stempel te drukken. Hij toucheerde een indraaiende voorzet van Kenneth Taylor en zorgde zo voor de gelijkmaker.

Typerend voor het inspiratieloze spel van Ajax in de eerste helft was een kansloze poging van Antony, die de bal vlak voor rust vanaf randje zestien hoog de tribunes inschoot. De Braziliaan stond samen met Dusan Tadic en recordaankoop Steven Bergwijn in de aanval, maar dat zag er op papier beter uit dan op het veld.

Niet veel later was de andere invaller ook direct betrokken bij een doelpunt. Brobbey bediende de opgekomen Devyne Rensch en de rechtsback zette de Amsterdammers op voorsprong. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel van Brobbey, maar de VAR greep in en Rensch kon alsnog juichen.

Even later was het opnieuw Brobbey die een hoofdrol vertolkte. Dit keer was hij de afmaker. Na een vloeiende aanval van Ajax kon de aanvaller de bal bij de tweede paal binnentikken.

Ajax leek ondanks de vroege tegengoal moeiteloos op weg naar de eerste zege van het seizoen, maar had buiten Burak Yilmaz gerekend.