Trek-Segafredo met Van Dijk snelste in ploegentijdrit Postnord Vargarda

De ploegentijdrit van de Postnord Vargarda is gewonnen door Trek-Segafredo. De vrouwen van de Amerikaanse wielerploeg, met Ellen van Dijk, klopten in de 35,6 kilometer lange tijdrit SD Worx, de ploeg van onder anderen Demi Vollering en Chantal van den Broek-Blaak.

Het was voor het eerst sinds 2019 dat de koers op de wielerkalender stond. De coronapandemie gooide de afgelopen twee jaar roet in het eten van de WorldTour-wedstrijd.

De Nederlandse ploeg Parkhotel Valkenburg beet het spits af. Met onder anderen Femke Markus en Femke Gerritse, die beiden enkele etappes de bolletjestrui droegen in de Tour, zette de ploeg een tijd neer die later goed bleek voor de zevende plaats.

Jumbo-Visma dook als eerste onder de tijd van Parkhotel, maar al snel daarna werd duidelijk dat de de zege naar Team DSM, Trek-Segafredo of SD Worx zou gaan.

Lekke band en bijna verkeerd gereden

Trek verloor onderweg Lauretta Hanson door een lekke band en Chloe Hosking moest lossen. Audrey Cordon-Ragot, Shirin van Anrooij, Van Dijk en Amalie Dideriksen bleven met z'n vieren over en zetten een tijd neer van 44.56.

Toen was het wachten op SD Worx, dat ook niet meer compleet was na het lossen van Blanka Kata Vas. De Nederlandse formatie reed in de slotkilometer nog bijna verkeerd en was op de streep 38 seconden langzamer. Team DSM, met Lorena Wiebes, werd derde.

Annemiek van Vleuten was niet van de partij bij haar ploeg Movistar, dat de tiende tijd neerzette.

De ploegentijdrit staat op zichzelf, maar maakt wel deel uit van een tweeluik. Zondag staat namelijk ook nog de Postnord Vargarda wegwedstrijd op het programma.