Becker scoort in Berlijnse derby, Flekken houdt de nul in eerste speelronde Bundesliga

Sheraldo Becker en zijn ploeggenoten kunnen voorlopig niet meer stuk bij de aanhang van Union Berlin. In de eerste speelronde van de Bundesliga won de club de derby tegen Hertha BSC met 3-1, mede dankzij een assist en een treffer van de oud-speler van ADO en PEC Zwolle.

Becker was na een half uur de aangever bij de openingstreffer van zijn Amerikaanse ploeggenoot Jordan Siebatcheu. Kort na rust nam Becker zelf de 2-0 voor zijn rekening. De Surinaams international werd alleen voor de keeper gezet door ploeggenoot Janik Haberer en scoorde met een bekeken schot.

Met de 3-1 thuiszege toonde Union aan dat het ook dit seizoen van plan is om bovenin mee te draaien in de Bundesliga. De club die in 2019 voor het eerst naar het hoogste niveau promoveerde, eindigde afgelopen seizoen knap als vijfde.

Flekken houdt de nul

Ook viervoudig Oranje-international Mark Flekken kende een voortvarend begin van het seizoen. De doelman hield de nul voor Freiburg, dat met 4-0 won op bezoek bij het Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. Oud-PSV'er Ritsu Doan maakte het laatste doelpunt van Freiburg.