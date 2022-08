Nederlands record en Diamond League-zege voor Bol, Hassan snelste op 3.000m

Femke Bol en Sifan Hassan hebben ruim een week voordat de EK atletiek in München beginnen een zege geboekt in de Diamond League.

Bol liep voor het eerst dit seizoen de 400 meter (zonder horden) en was meteen succesvol. Met 49,75 was ze niet alleen de snelste in Chorzów, ze zette ook een Nederlands record neer. De 22-jarige Amersfoortse hield daarmee de Poolse Natalia Kaczmarek en de Jamaicaanse Candice McLeod achter zich.

Het oude Nederlands record stond op naam van Lieke Klaver, die vorige maand bij de WK in Eugene 50,18 op de klokken had gezet. De winst in Polen is voor Bol een goede generale voor de Europese kampioenschappen, waar ze naast de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette ook uitkomt op deze afstand.