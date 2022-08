Podcast Oog: waarom demonstreert Joop tegen abortus?

In Utrecht moest anti-abortusactivist Joop van Ooijen op minimaal 100 meter van een abortuskliniek staan. Dat vond hij te ver gaan en hij stapte naar de rechter. In deze aflevering van Het Beste uit het Oog vertelt hij waarom hij betoogt bij klinieken.

Wat heeft twee jaar zonder toeristen gedaan voor Paaseiland? Jan Boersema, milieu- en natuurwetenschapper verbonden aan de Universiteit Leiden, schreef meerdere boeken over Paaseiland en vertelt erover in het Oog.

Patiënten die kanker hebben gehad, kunnen door chemotherapie hun smaak verliezen. Dat is slecht nieuws, want eten is belangrijk om weer aan te kunnen sterken. Lobke Van den Wijngaert is betrokken bij een nieuw smaakonderzoek in het Catharina Kanker Instituut in Eindhoven.

En deze week begon het popfestival dat de Brits-Kosovaarse zangeres Dua Lipa organiseerde in de Kosovaarse hoofdstad Pristina. Stefan van Dijk woont al tien jaar in Kosovo en werkt daar voor een IT-bedrijf. Hij blikte alvast vooruit op het bijzondere festival.