Sivakov houdt stand in slotetappe en wint Ronde van Burgos

Pavel Sivakov heeft de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. In de laatste etappe kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. De 25-jarige Fransman van Ineos kwam als derde over de streep, zeven seconden achter ritwinnaar João Almeida en nummer twee Miguel Ángel López.

Na de vierde rit stonden er negentien renners binnen een minuut van Sivakov en met de twaalf kilometer lange slotklim was er op de slotdag nog van alles mogelijk.

En aangevallen werd er dan ook volop op de Lagunas de Neila. López, die eind vorige maand nog kortstondig was geschorst wegens mogelijk betrokkenheid bij een controversiële arts, probeerde het op 2,5 kilometer van de top. Hij kreeg Sivakov en diens ploegmaat Carlos Rodríguez met zich mee.

De Portugees Almeida dichtte in korte tijd een gat van 200 meter en versloeg daarna López in de eindsprint.

Coup in etappe drie

Sivakov greep in de derde etappe van de Noord-Spaanse rittenkoers de macht na een mooie coup op de flanken van de Picon Blanco en gaf de leiding in het algemeen klassement niet meer uit handen.

Eerder in zijn carrière won Sivakov onder meer al de Ronde van Polen en de Ronde van de Alpen, beide in 2019. Met zijn eindzege in Burgos toon de Fransman alvast zijn vorm richting de Ronde van Spanje, waar vanaf 20 augustus ook Almeida en López aan meedoen.