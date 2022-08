Vanavond op tv: Hongaarse Orbán speecht bij CPAC • Greenpeace over het stikstofoverleg

In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, is de jaarlijkse bijeenkomst van de CPAC; een invloedrijke groepering van conservatieve Amerikanen. Volgelingen hebben een afkeer tegen alles wat links, progressief én inclusief is. De grote vijand: de Democraten, in op dit moment vooral president Joe Biden.

Greenpeace over de stikstofplannen

Gisteren begonnen de gesprekken tussen een deel van het kabinet en boerenorganisaties over de stikstofplannen. Na afloop van dat eerste gesprek wekte bemiddelaar Johan Remkes volgens Greenpeace de indruk dat er opnieuw wordt onderhandeld over het stikstofbeleid, en dat het kabinet de boeren misschien tegemoet gaat komen, door de deadline voor de maatregelen te verschuiven van 2030 naar 2035. En dat schiet totaal in het verkeerde keelgat.

"Het uitkleden van het huidige kabinetsbeleid is even onacceptabel als asbest storten op de snelweg. Iedere poging het tempo van de maatregelen af te zwakken en uit te stellen naar 2035 is niet alleen desastreus voor onze kwetsbare natuur, maar houdt Nederland ook langer op slot", zegt een woordvoerder van Greenpeace erover.

Net als de boeren gaat ook de milieuclub in gesprek met het kabinet over de stikstofplannen. Wat wordt hun inzet in de gesprekken? Dat vertelt Andy Palmen, de directeur van Greenpeace, vanavond in de studio.