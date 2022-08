Opnieuw Nederlands record kogelstootster Schilder: tweede plaats in Chorzów

Jessica Schilder heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Chorzów opnieuw haar Nederlandse record kogelstoten verbeterd. Met 19,84 meter kwam ze zeven centimeter verder dan bij de WK van vorige maand. Toen won ze met 19,77 meter brons, nu eindigde ze als tweede.

De 23-jarige Schilder werd eerder dit seizoen achtste in Doha, tweede in Oslo (met een nationaal record van 19.46 meter) en vierde in Stockholm. Sinds juni verbeterde ze liefst zes keer het Nederlands record.

Als verwacht ging de zege naar Chase Ealey. De Amerikaanse, die dit seizoen nog ongeslagen is in de Diamond League en in Eugene de wereldtitel pakte met een worp van 20,49 meter, kwam nu tot een afstand van 20,38 meter.

Bijrol Smidt en Angela

Nick Smidt en Ramsey Angela speelden een bijrol op de 400 meter horden. Zij werden zevende en negende, al was Smidt met 49,07 wel sneller dan zijn persoonlijk record van 49,12. Wereldkampioen Alison Dos Santos won overtuigend in 47,80.