Hersendode Britse Archie (12) overleden na staken beademing

De 12-jarige Archie Battersbee is vanmorgen overleden in een Londens ziekenhuis, kort nadat de Britse jongen van de beademing was afgekoppeld. De ouders van het kind vochten het beëindigen van de behandeling langdurig aan bij de rechter. Zij wilden dat Archie werd behandeld zolang zijn hart nog klopte.

De jongen werd in april buiten bewustzijn aangetroffen door zijn moeder. Sindsdien lag hij in coma in het ziekenhuis en moest hij kunstmatig worden beademd.

Na het overlijden van haar zoon stond de moeder van Archie de Engelse pers te woord. Ze vertelde tegen Sky News dat haar zoon "tot het einde toe heeft gevochten. Ik ben zo trots om zijn moeder te zijn".

Archie was het middelpunt van langdurig juridisch getouwtrek. Artsen zeiden dat de jongen hersendood was en concludeerden dat behandeling geen enkele verbetering zou opleveren. Daarom drongen zij aan op stopzetting van de behandeling.

De ouders wilden zich daar niet bij neerleggen, maar ook in hoger beroep werden ze niet in het gelijk gesteld. Het doorbehandelen van Archie zou zijn dood alleen maar uitstellen, oordeelden de rechters.