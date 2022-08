Liverpool begint met puntenverlies tegen Fulham, Tottenham wint na achterstand

In de eerste helft kreeg Chelsea liefst dertien hoekschoppen, maar kwam het pas in blessuretijd op voorsprong. Jorginho benutte een strafschop na een overtreding van Abdoulaye Doucouré op Ben Chilwell.

Chelsea, dat vorig seizoen derde werd in de Premier League, zette in zijn eerste wedstrijd van het seizoen Everton met 1-0 opzij.

Everton, dat de vorige vier thuisduels met Chelsea won, speelde bleekjes en kreeg pas na rust via Dele Alli een grote kans op een treffer. De controle was echter negentig minuten lang in handen van Chelsea, dat in de tweede helft de aanvallende ambities liet varen. Hakim Ziyech bleef de hele wedstrijd op de bank.

Flitsdebuut Botman

Bij Newcastle United moest Sven Botman genoegen nemen met een flitsdebuut. De verdediger die deze zomer voor zo'n 40 miljoen werd overgenomen van Lille mocht pas in de vierde minuut van de blessuretijd het veld in bij de 2-0 zege op Nottingham Forest.

Vrijdagavond won het flink versterkte Arsenal openingswedstrijd van de Premier League. De ploeg van trainer Mikel Arteta versloeg stadgenoot Crystal Palace op Selhurst Park met 2-0.

Morgen begint het nieuwe seizoen voor Manchester United-coach Erik ten Hag, die met zijn ploeg een thuiswedstrijd tegen Brighton speelt. Titelverdediger Manchester City gaat op bezoek bij West Ham United.