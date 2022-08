Oud-profvoetballer David Mendes da Silva (40) opgepakt voor witwassen en drugshandel

Oud-profvoetballer David Mendes da Silva (40) is opgepakt. De zevenvoudig Oranje-international is volgens De Telegraaf betrokken bij witwaspraktijken en drugshandel.

Mendes da Silva wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist over een verlenging van het voorarrest. Het Openbaar Ministerie bevestigt verder dat er inderdaad "een 40-jarige man is gearresteerd in een onderzoek naar criminele activiteiten".

Mendes da Silva werd donderdag aangehouden op zijn verjaardagsfeest. Hij had de aandacht van de recherche getrokken toen hij de laatste weken grote bedragen contant geld opnam.